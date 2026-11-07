La Gazzetta dello Sport si sofferma su Pellegrino. Cosa sia in grado di fare contro la Juventus lo ha già dimostrato nell'aprile del 2025 quando ha regalato tre punti al suo Parma: stacco di testa prepotente per l'1-0 finale degli emiliani.

E ora cerca il bis in viola. Mateo ha messo nel mirino i bianconeri per almeno due motivi: per dare continuità alle sue reti dopo aver fatto centro a Reggio Emilia nell'ultima uscita e ancor più per entrare nella storia della Fiorentina.

Perché quando vesti la maglia viola e metti la firma contro la rivale di sempre, scrivi inevitabilmente un pezzetto di storia. Ecco perché domani sogna il colpaccio in una serata che spera possa diventare magica.

Il suo esempio è il connazionale Gabriel Batistuta che, fra i tanti gol a Firenze, ne ha segnato uno tuttora ricordato più degli altri in città: quello che nel dicembre del 1998 ha trascinato la viola al successo al Franchi contro la Juventus di Marcello Lippi.