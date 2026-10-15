Dopo quattro sconfitte nelle prime sei giornate, la Fiorentina deve ritrovare risultati, consolidare il modulo fra 4-2-3-1 e 4-3-3 e recuperare soprattutto Atta e Gonçalves. Ma serve anche un leader capace di assumersi responsabilità in campo e nello spogliatoio, accompagnando la crescita di una squadra giovane: il candidato principale è Nicolò Fagioli.

Vanoli gli ha già affidato le chiavi del gioco: il centrocampista detta tempi, geometrie e manovra, una centralità che lo ha portato anche a riprendersi la maglia numero 10 nella Nazionale di Mancini. Ora è chiamato a diventare un riferimento per tutto il gruppo, facendo da raccordo fra allenatore e compagni e aiutandoli a gestire difficoltà, paure e fiducia per trasformarle in prestazioni e risultati.

Il salto di responsabilità è atteso già domenica contro il Como, quando servirà quella personalità mostrata finora soltanto a Venezia e in parte contro il Napoli. Fagioli possiede carisma e ha saputo rilanciarsi dopo le difficoltà personali che hanno segnato la sua carriera: può quindi diventare l’uomo sul quale Vanoli appoggia il riscatto della Fiorentina e la maturazione dei suoi tanti giovani. Lo scrive la Nazione.