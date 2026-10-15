Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

Pedro Gonçalves ha giocato appena 43 minuti in campionato con Vanoli: 10 contro il Venezia, 24 con il Napoli e 9 a Genova, dove il suo impiego è tornato a diminuire.

A limitarlo è una condizione atletica ancora insufficiente, che ne riduce la tenuta e richiede ulteriore lavoro per raggiungere il livello migliore. Nel frattempo, la Fiorentina non riesce a sfruttarne pienamente il potenziale offensivo.

Il portoghese vanta 114 gol in carriera, di cui 97 con lo Sporting Lisbona, club dal quale è arrivato in estate per 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.