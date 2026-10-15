Raffaele Palladino rimane un rimpianto per la Fiorentina?

Redazione VN
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Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina e Bologna, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole su Palladino:

Palladino può essere quello giusto? Nonostante il momento, non ha nascosto la sua ambizione. Lei a Firenze lo avrà seguito con attenzione.

«Non mi piacciono gli allenatori che si nascondono, e lui non si è nascosto. A Firenze qualche volta l'ho criticato, a posteriori, probabilmente sbagliando. Siamo stati ingenerosi nei suoi confronti perché ha fatto tanti punti ed esaltato la qualità di tanti giocatori».
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