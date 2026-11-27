Domenica Arthur Atta tornerà a Udine da avversario, nello stadio in cui si è messo in luce con la maglia bianconera. Dopo un avvio di stagione complicato a Firenze, il centrocampista può aiutare la Fiorentina a reagire al tonfo di Monza proprio contro la sua ex squadra.

Il suo acquisto è stato il colpo a sorpresa della prima campagna acquisti viola di Fabio Paratici. Il blitz notturno di luglio ha permesso alla Fiorentina di ottenere il sì di Atta e di trovare l’accordo con l’Udinese, spiazzando Newcastle e Inter, che avevano già avviato contatti per il giocatore.

L’operazione ha un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro, con 25 milioni di parte fissa già versati, bonus e una percentuale sulla futura rivendita. L’Udinese si è assicurata il 30% del prezzo di una prossima cessione. La Fiorentina può ridurre la quota al 10% versando altri 5 milioni al club friulano. Lo scrive la Nazione.