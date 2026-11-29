VIDEO - Le migliori quote di Udinese-Fiorentina e della 13esima giornata

Udinese-Fiorentina porta con sé il ricordo di Davide Astori dal 4 marzo 2018. Quella domenica il capitano viola morì nella sua camera all’hotel Là Di Moret, dove la squadra era in ritiro in attesa della partita. Astori, di solito tra i primi a scendere per la colazione, quella mattina non si presentò. La sua assenza insospettì Stefano Pioli e i compagni, prima che la notizia sconvolgesse il mondo del calcio.

I giocatori dell’Udinese raggiunsero l’albergo per stare vicino ai viola. A metà giornata la Fiorentina ripartì in pullman per Firenze, mentre all’obitorio dell’ospedale di Udine si attendeva l’arrivo della compagna e dei familiari di Astori. Arrivarono anche i Della Valle e alcuni tifosi friulani, che vollero dare l’ultimo saluto al capitano viola.

Da quel giorno la sfida tra Udinese e Fiorentina è segnata dalla solidarietà con cui le due squadre e le due tifoserie vissero quella tragedia. A oltre otto anni di distanza, anche oggi il pubblico di Udine ricorderà Astori con un applauso. Lo scrive la Nazione.