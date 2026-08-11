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La Fiorentina è pronta al primo appuntamento ufficiale della stagione. Venerdì alle 21.15 al Franchi la squadra di Fabio Grosso affronterà il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia, in una gara secca che rappresenta già il primo bivio dell’annata. Una competizione particolarmente significativa nell'anno che porterà al centenario del club: la Coppa Italia manca infatti a Firenze da 25 anni. Il percorso, però, sarebbe complicato: dopo un eventuale sedicesimo contro la vincente di Pisa-Empoli, agli ottavi potrebbe esserci il Napoli in trasferta e successivamente l’Atalanta.

Sul piano tattico Grosso dovrebbe confermare il 4-3-2-1 utilizzato nelle ultime amichevoli. Mastantuono, entrato da poco nel lavoro collettivo, dovrebbe inizialmente partire dalla panchina, mentre Oulai è favorito per una maglia in regia con Fagioli che potrebbe cominciare fuori. Resta aperto anche il ballottaggio sulla fascia destra tra Jimenez e Joao Mario, mentre davanti sarà Moise Kean a guidare l’attacco viola, ancora alla ricerca della migliore condizione.

Il Benevento arriverà a Firenze dopo aver eliminato il Ravenna con un rocambolesco 5-3, rimontando dopo essere finito sotto 0-2 nei primi 15 minuti. La squadra di Floro Flores ha mostrato qualche fragilità difensiva ma anche la volontà di continuare a proporre il proprio gioco. Intanto è iniziata la vendita dei biglietti per il Franchi, con prezzi compresi tra i 10 euro della Curva Ferrovia e i 40 della Tribuna Vip; la Maratona resterà invece chiusa. Lo scrive la Nazione.