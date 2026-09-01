Dopo aver ridisegnato l’attacco con gli arrivi di Beto e Gnonto, Fabio Paratici e Roberto Goretti concentrano le ultime ore di mercato sul centrocampo. La Fiorentina ha intensificato i contatti con il Galatasaray per Lucas Torreira, mentre l’agente dell’uruguaiano sta lavorando per favorirne il ritorno a Firenze.

Per riportare Torreira in viola sarà però necessario liberare uno spazio in mediana. Il principale candidato alla partenza è Mandragora, seguito da Torino e Genoa, ma attenzione anche alla situazione di Fagioli. Sullo sfondo resta Thorstvedt, che attende ancora una chiamata della Fiorentina. Il successo dell’operazione dipenderà da un domino che dovrà incastrarsi senza intoppi nelle prossime ore.

Dodò è invece avviato verso la permanenza e potrebbe rinnovare il contratto per un’altra stagione. In uscita resta Gudmundsson, conteso da Lazio e Bologna, mentre Brescianini è seguito da Udinese, Bologna, Torino e Sassuolo. Barak e Nzola devono ancora trovare una sistemazione, ma per loro potranno essere utilizzati anche i mercati esteri che resteranno aperti dopo la chiusura italiana delle 20. Lo scrive la Nazione.