Dopo aver chiuso l'operazione Franco Mastantuono, la Fiorentina è pronta a concentrarsi sugli ultimi obiettivi di mercato. In cima alla lista di Fabio Paratici e Roberto Goretti c'è Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo che ha già comunicato al club neroverde di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e avrebbe espresso la volontà di trasferirsi a Firenze per lavorare con Fabio Grosso.

La trattativa è stata impostata da settimane, ma resta la distanza economica tra le parti. Il Sassuolo continua a valutare il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina ha provato a inserire diverse contropartite tecniche per abbassare il costo dell'operazione. L'unico profilo che interessa realmente agli emiliani è Brescianini, elemento che però il club viola vorrebbe trattenere dopo le buone prove offerte anche da terzino sinistro durante il precampionato.

Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare anche sul reparto offensivo. L'arrivo di Mastantuono non sarà infatti l'ultimo innesto: l'obiettivo è regalare a Grosso almeno un altro paio di giocatori offensivi, con caratteristiche più spiccatamente da esterni, così da completare un attacco ricco di qualità e alternative in vista della nuova stagione. Lo scrive la Nazione.