Nel paesino di Ripacandida, poco più di 1500 anime in provincia di Potenza, incastonato tra il Monte Vulture e il fiume Ofanto, la specialità della casa è l'Aglianico, il re dei vini del Sud, rosso, elegante e corposo. Chissà se Franco Mastantuono approfitterà del primo giorno libero della sua nuova vita fiorentina per fare un tuffo nelle sue radici. l bisnonno di Franco s'imbarcò per l'Argentina in cerca di fortuna, il talentuoso nipote che ha bruciato tutti i record di precocità ha scelto la terra dei suoi avi per fare il grande salto dopo un anno di apprendistato al Real Madrid.

Lo volevano in tanti ma alla fine lo avrà la Fiorentina grazie al lavoro certosino di Fabio Paratici, che ha sfruttato i buoni rapporti con il club di Florentino Perez. L'ottavo colpo dell'effervescente estate viola è il più luccicante ma anche il più inaspettato, perché la Viola sarà senza coppe nella stagione che sta per iniziare e per questo il suo appeal poteva essere inferiore rispetto ad altre squadre (tra cui il Milan e la Roma in Serie A) che si erano fatte avanti.

Gli ultimi nodi sono stati sciolti nella giornata di ieri, ora non resta che definire le ultime questioni burocratiche e poi passare allo scambio di documenti: prestito secco con parte consistente (circa la metà) dell'ingaggio pagato dagli spagnoli. Mastantuono attende solo il via libera per volare a Firenze, dove lo brama una città intera, tornata a palpitare per il calcio al termine di un'annata da sprofondo rosso.

Il popolo della Viola ormai ha l'occhio fisso sul piano dei voli in partenza da Madrid: in tanti speravano di poter accogliereMastantuono già oggi in una Firenze super torrida, magari per una veloce passerella al Viola Park, ma fino a ieri sera le visite mediche non erano ancora state fissate e il suo arrivo potrebbe slittare a domani. Questione di ore ormai, ma l'euforia è tanta così come la voglia di vederlo con la nuova divisa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.