L'arrivo di Franco Mastantuono rappresenta un tassello fondamentale per il nuovo attacco della Fiorentina. Fabio Grosso lo utilizzerà prevalentemente sulla corsia destra, con la libertà di accentrarsi e creare gioco, sia nel 4-3-3 sia nel 4-3-2-1 provato nelle ultime uscite. L'argentino è considerato il profilo ideale per aumentare qualità, fantasia e imprevedibilità nella fase offensiva.

Il reparto avanzato viola, però, non è ancora completo. La dirigenza continua infatti a lavorare per aggiungere almeno un altro giocatore offensivo, con la possibilità che gli innesti diventino addirittura due nelle prossime settimane. Molto dipenderà anche dalle ultime mosse di mercato e dalle eventuali uscite.

Resta infine da chiarire la posizione di Albert Gudmundsson. L'islandese è ancora in bilico, ma potrebbe ritagliarsi un ruolo importante soprattutto nel 4-3-2-1 di Grosso, agendo sulla trequarti insieme a Mastantuono alle spalle della punta centrale. Un'ipotesi che potrebbe dare alla Fiorentina un attacco ricco di talento e fantasia. Lo scrive la Nazione.