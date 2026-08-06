L'arrivo di Franco Mastantuono rappresenta un autentico colpo di mercato per la Fiorentina. Il talento argentino, arrivato in prestito dal Real Madrid, è stato fortemente voluto da Fabio Paratici, che ha sfruttato gli ottimi rapporti con il club spagnolo per superare una concorrenza di altissimo livello, composta da squadre come Milan, Roma, Benfica, River Plate e Fulham. Il Real, che appena un anno fa aveva investito 63 milioni di euro per acquistarlo dal River Plate, continuerà anche a sostenere metà del suo ingaggio pur di garantirgli una stagione da protagonista.

Dal punto di vista tattico, Mastantuono sarà il punto di riferimento della corsia destra offensiva della squadra di Fabio Grosso. L'idea è quella di lasciargli grande libertà di movimento, permettendogli di accentrarsi, creare gioco e dialogare con il centravanti Moise Kean e con centrocampisti tecnici come Oulai, Fagioli e Atta. Le sue qualità nel palleggio, nella visione di gioco e nell'uno contro uno lo rendono un profilo ideale sia per il 4-3-3 sia per il 4-3-2-1.

L'arrivo dell'argentino, però, non chiude il mercato offensivo della Fiorentina. La società intende infatti sfruttare il risparmio economico garantito dall'operazione per puntare su un altro esterno offensivo, questa volta di piede destro, così da completare il reparto con due ali dalle caratteristiche complementari. L'obiettivo è consegnare a Grosso un attacco ricco di talento, fantasia e soluzioni, facendo di Mastantuono uno dei protagonisti della stagione del centenario viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.