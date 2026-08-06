La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo. L'ex Inter è in uscita e la Fiorentina del suo ex allenatore Grosso ci potrebbe pensare su:
L'attaccante neroverde va in scadenza nel 2027, ha deciso di non prolungare il contratto e quindi questa finestra estiva è quella giusta per finire altrove. Il Sassuolo lo valuta una cifra che va verso i 15 milioni, ma se ne venisse offerta una superiore ai 10 la trattativa potrebbe decollare. La Lazio ha mostrato interesse. Fabio Grosso non lo ha certo dimenticato e la pista che porta a Firenze non può essere scartata del tutto anche se le evoluzioni di mercato dei viola non sembrano spinare l'operazione. Dall'Inghilterra spunta pure l'interesse dell'Hull City. Il mese di agosto sarà comunque decisivo per le sorti dell'attaccante che vive tutto con estrema tranquillità: «Fa piacere essere accostato a squadre importanti. Però non do importanza alle voci che circolano: mi concentro solo sul Sassuolo, ad allenarmi e a crescere di condizione. Poi vedremo cosa succederà in questo mese».
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