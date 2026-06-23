Nazione: “Thorstvedt ha detto sì alla Fiorentina. E adesso il Sassuolo attende”

La trattativa viene considerata tutt'altro che impossibile, anche perché Thorstvedt è in scadenza di contratto tra un anno

Kristian Thorstvedt resta uno degli obiettivi principali della Fiorentina per il centrocampo , ma difficilmente sarà a disposizione fin dai primi giorni del ritiro estivo. Molto dipenderà infatti dagli impegni della Norvegia e dai tempi del suo rientro dopo gli appuntamenti internazionali.

Il centrocampista del Sassuolo è da settimane nel mirino di Fabio Paratici e rappresenta uno dei profili maggiormente graditi anche a Fabio Grosso. Dal canto suo, il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in viola, facilitando così il lavoro della dirigenza gigliata.

La trattativa viene considerata tutt'altro che impossibile, anche perché Thorstvedt è in scadenza di contratto tra un anno. Resta però da superare l'ostacolo Sassuolo, società tradizionalmente molto dura nelle negoziazioni. Le basi dell'operazione sono comunque già state gettate e si attende ora l'offerta ufficiale della Fiorentina, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane per provare a chiudere uno dei primi colpi dell'era Paratici-Grosso. Lo scrive la Nazione.