L’ultima idea per puntellare la difesa porta invece ad Alexsandro del Lille, robusto difensore centrale di manovra, classe ’99, che usa bene entrambi i piedi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sulla difesa: “Fiorentina su Alexsandro. Piace per questo motivo”
La Nazione
Nazione sulla difesa: “Fiorentina su Alexsandro. Piace per questo motivo”
L’ultima idea per puntellare la difesa porta invece ad Alexsandro del Lille, robusto difensore centrale di manovra
Caratteristica da non sottovalutare, visto che potrebbe essere impiegato nelle due posizioni. Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2028 insieme alla voglia di tornare protagonista. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA