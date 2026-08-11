Grosso attende da tempo l'esterno, come attende Thorstvedt del Sassuolo, che scalpita da giorni per sbarcare al Viola Park. Questa sì, trattativa già impostata e che attende l’accelerata definitiva.

Così come quella che riguarda Pellegrino. Non ci sono dubbi che piaccia ai viola e l’accordo con il Parma è ormai dato per sicuro (5 milioni di prestito oneroso e 25 di obbligo di riscatto). Serve però l’uscita parallela di Piccoli.

L’ex Cagliari ha accettato di buon grado la destinazione rossoblù, manca solo l’accordo fra i club con Sartori che vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto ai 18 milioni che chiede la Fiorentina. L’impressione è che, anche in questo caso, l’accordo si possa trovare a breve. Lo scrive la Nazione.