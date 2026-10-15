De Gea resta il riferimento dello spogliatoio, anche quando le prestazioni non sono impeccabili, come a Marassi. Il portiere spagnolo ha esperienza e personalità per reggere anche le critiche.

Dragusin è il perno della difesa, mentre Jimenez ha scalato le gerarchie sulla destra. A centrocampo Ndour garantisce peso, pur dividendo estimatori e detrattori, mentre a Fagioli sono affidate le chiavi della manovra.

Completa il gruppo Mastantuono, il talento al quale Vanoli non ha voluto rinunciare nemmeno dopo il viaggio dall’Argentina, confermandone la centralità nelle proprie scelte. Lo scrive la Nazione.