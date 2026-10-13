La Fiorentina riprenderà oggi pomeriggio alle 15 gli allenamenti al Viola Park, dopo 24 ore di riposo, per preparare la sfida di domenica contro il Como. Dopo la brutta prestazione di Marassi, De Gea e compagni sono chiamati a una reazione convincente contro un avversario che, dal ritorno in Serie A, ha vinto tutti e tre i confronti disputati a Firenze, tra campionato e Coppa Italia.

La sconfitta contro il Genoa non ha provocato nuovi infortuni, ma oggi saranno rivalutate le condizioni di Arthur Atta, assente al Ferraris per un sovraccarico funzionale all’addome. Per il francese non è ancora stata fissata una data di rientro e appare difficile la sua disponibilità contro Nico Paz e compagni.

Prima della trasferta al Franchi, il Como di Fabregas dovrà affrontare un impegno in Champions League: domani alle 18:45 giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord, per poi concentrarsi sulla sfida con i viola. Lo scrive la Nazione.