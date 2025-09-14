Nazione: “Spenti e impauriti, Fiorentina che trauma! Rabbia per gli ultimi 10′”

La Fiorentina di Pioli crolla sotto i colpi del Napoli

Redazione VN 14 settembre - 06:22

La Fiorentina ha subito una pesante battuta d’arresto al Franchi, crollando sotto i colpi del Napoli di Conte con un netto 3-1. Il risultato è stato il riflesso di una partita a senso unico, in cui i viola hanno mostrato gravi lacune: dall’approccio iniziale, che ha spalancato le porte al pressing avversario, alla mancanza di idee in mezzo al campo e alla fragilità difensiva. Solo nei minuti finali, con il gol di Ranieri e un’occasione di Fazzini, la squadra di Pioli ha dato un segnale di vitalità,troppo tardi per incidere davvero.

Sul piano tattico, Pioli ha tentato di rafforzare la mediana con un 3-5-2, affidando la regia a Mandragora e il sostegno a Sohm e Fagioli, mentre in attacco ha preferito Dzeko a Piccoli. Di contro, il Napoli si è presentato con tutti i titolari e Hojlund al posto di Lucca, approcciando la gara con intensità e aggressività. Dopo appena tre minuti, un doppio errore viola ha regalato un rigore trasformato da De Bruyne, seguito poco dopo dal raddoppio di Hojlund favorito da altre disattenzioni difensive. La Fiorentina, frastornata, si è aggrappata ai riflessi di De Gea per evitare un passivo ancora più pesante già nel primo tempo.

Nella ripresa, i cambi non hanno sortito effetti immediati: Piccoli ha preso il posto di un evanescente Dzeko, ma è stato ancora il Napoli a colpire, trovando il tris con Beukema sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La partita, di fatto chiusa, ha concesso solo una piccola consolazione ai viola con il gol della bandiera firmato Ranieri, quando Conte aveva già iniziato a gestire le forze in vista della Champions. Per la Fiorentina resta una serata amara, segnata non solo dal risultato ma soprattutto dalle fragilità tecniche e mentali emerse contro un avversario superiore. Lo scrive la Nazione.