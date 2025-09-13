Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina-Napoli a raggi X: porta e attacco i punti forti dei viola

Repubblica

Fiorentina-Napoli a raggi X: porta e attacco i punti forti dei viola

Fiorentina-Napoli a raggi X: porta e attacco i punti forti dei viola - immagine 1
Analizzando Fiorentina-Napoli a raggi X, i viola eccellono in porta e in attacco ma pagano qualcosa a centrocampo. Il focus sulla gara.
Redazione VN

Dal centrocampo quadrato, al ruolo delle fasce, fino all'estro di Kean e alla sfida a distanza Pioli-Conte. Servirà la miglior Fiorentina possibile per contrastare la squadra campione d'Italia in carica. L'edizione odierna di Repubblica si concentra su molti dei duelli che si vedranno in campo.

Certezze

—  

Il tecnico viola sa di potersela giocare contro l'estrosa formazione azzurra, innanzitutto per due motivi: in porta e davanti ha maggiori garanzie. De Gea è una certezza assoluta e senza dubbio è paragonabile (se non superiore) a Meret e Milinkovic-Savic, i papabili guardiani dei pali napoletani. Il portiere è un punto di forza dei viola, così come il reparto offensivo: Kean ha brillato in Nazionale (tre gol in due partite) e si è preso gli elogi del suo allenatore. Con lui Piccoli o Dzeko. Senza Lukaku dall'altra parte e con Lucca/Hojlund anche qui i gigliati vantano un bel vantaggio.

LEGGI ANCHE

Deficit

—  

Diversa la situazione a centrocampo e sulla trequarti: Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay sono assolute stelle, con esperienza internazionale e rodaggio (almeno tre dei quattro) rispetto ai viola. Nicolussi Caviglia è arrivato da poco, Fagioli e Mandragora paiono sicuri del posto con Söhm a completare. La differenza salta agli occhi, ma nel calcio non è detto. Le fasce propongono da un lato Dodo-Gosens, dall'altro Di Lorenzo- Politano e Spinazzola-McTominay. Magari il pubblico farà il resto.

Leggi anche
C’è più di un motivo per far bene: Pioli ritrova il Franchi sei anni dopo
Nazione: “Sciarpe, bandiere, teloni e qualche torcia. La Fiorentina torna a casa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA