Fiorentina-Napoli a raggi X: porta e attacco i punti forti dei viola

Certezze

Il tecnico viola sa di potersela giocare contro l'estrosa formazione azzurra, innanzitutto per due motivi: in porta e davanti ha maggiori garanzie. De Gea è una certezza assoluta e senza dubbio è paragonabile (se non superiore) a Meret e Milinkovic-Savic, i papabili guardiani dei pali napoletani. Il portiere è un punto di forza dei viola, così come il reparto offensivo: Kean ha brillato in Nazionale (tre gol in due partite) e si è preso gli elogi del suo allenatore. Con lui Piccoli o Dzeko. Senza Lukaku dall'altra parte e con Lucca/Hojlund anche qui i gigliati vantano un bel vantaggio.