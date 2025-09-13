Fiorentina-Napoli a raggi X: porta e attacco i punti forti dei viola

Deficit—
Diversa la situazione a centrocampo e sulla trequarti: Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay sono assolute stelle, con esperienza internazionale e rodaggio (almeno tre dei quattro) rispetto ai viola. Nicolussi Caviglia è arrivato da poco, Fagioli e Mandragora paiono sicuri del posto con Söhm a completare. La differenza salta agli occhi, ma nel calcio non è detto. Le fasce propongono da un lato Dodo-Gosens, dall'altro Di Lorenzo- Politano e Spinazzola-McTominay. Magari il pubblico farà il resto.
