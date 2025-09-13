Due punti in 3 giornate: è la seconda peggior partenza degli ultimi 15 anni

Inizio di campionato abbastanza negativo per la Fiorentina. I soli 2 punti conquistati nelle prime 3 gare del torneo rappresentano, infatti, il peggior rendimento iniziale degli ultimi 6 anni ed il secondo peggiore inizio degli ultimi 15 anni. Dal 2011 solo la Fiorentina di Montella ha fatto peggio, con un solo punto guadagnato nelle prime 3 giornate del 2019-20. Per il secondo anno consecutivo, poi, va evidenziato come la Fiorentina non sia riuscita a cogliere alcun successo nelle prime 3 giornate, dopo i 3 pareggi conseguiti dai viola di Palladino all'inizio dello scorso campionato ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA