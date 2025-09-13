Napoli, probabile formazione: dubbio in porta, 10/11 già decisi da Conte

Antonio Conte, sfruttata la sosta per le Nazionali, prepara il miglior Napoli possibile per affrontare l'ostica Fiorentina al Franchi. Pochi i dubbi relativi all'undici che scenderà in campo, anche se sui quotidiani qualche ballottaggio dell'ultim'ora permane. In primis in porta, dove Meret sembra ancora il favorito su Milinkovic-Savic, che dovrebbe accomodarsi in panchina nuovamente. Solo per Tuttosport giocherà l'ex Torino. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali, con Beukema e Buongiorno centrali. In mezzo al campo il metronomo Lobotka, con l'immensa qualità di Anguissa e soprattutto De Bruyne a supporto di Lucca. A completare il 4-1-4-1 sulle fasce ci sono Politano e McTominay.