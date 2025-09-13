Napoli, probabile formazione: dubbio in porta, 10/11 già decisi da Conte

Viola News
Praticamente fatta la formazione che scenderà in campo al Franchi per Antonio Conte. Resta un ballottaggio.. solo in porta
Antonio Conte, sfruttata la sosta per le Nazionali, prepara il miglior Napoli possibile per affrontare l'ostica Fiorentina al Franchi. Pochi i dubbi relativi all'undici che scenderà in campo, anche se sui quotidiani qualche ballottaggio dell'ultim'ora permane. In primis in porta, dove Meret sembra ancora il favorito su Milinkovic-Savic, che dovrebbe accomodarsi in panchina nuovamente. Solo per Tuttosport giocherà l'ex Torino. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali, con Beukema e Buongiorno centrali. In mezzo al campo il metronomo Lobotka, con l'immensa qualità di Anguissa e soprattutto De Bruyne a supporto di Lucca. A completare il 4-1-4-1 sulle fasce ci sono Politano e McTominay.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

