Per Riccardo Sottil il ritorno al Viola Park rappresenta probabilmente l'ultima occasione per conquistarsi un posto nella Fiorentina. Dopo il prestito poco brillante al Lecce, l'esterno proverà a convincere Fabio Grosso, favorito anche dal fatto che il nuovo tecnico utilizza il 4-3-3 e la rosa viola è attualmente priva di ali offensive.
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Nazione: “Sottil torna con la coda tra le gambe. Ultima chance per convincere”
Per Riccardo Sottil il ritorno al Viola Park rappresenta probabilmente l'ultima occasione per conquistarsi un posto nella Fiorentina
Nonostante le aspettative riposte su di lui negli anni, Sottil non è mai riuscito a compiere il definitivo salto di qualità. Tra infortuni, poca continuità e diversi prestiti, il suo percorso è rimasto incompiuto, senza mai imporsi stabilmente in maglia viola.
Il ritiro estivo sarà quindi decisivo. Con il contratto in scadenza tra un anno, Sottil si giocherà il futuro a Firenze: senza un cambio di passo, la separazione definitiva al termine del mercato o della stagione appare sempre più probabile. Lo scrive la Nazione.
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