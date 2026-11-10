Dopo il 2-2 contro la Juventus, Paolo Vanoli ha concesso tre giorni di riposo alla Fiorentina. La squadra si ritroverà giovedì pomeriggio al Viola Park per cominciare a preparare la trasferta di Monza del 23 novembre, alla ripresa del campionato.

Il programma prevede doppie sedute giovedì e venerdì, un allenamento sabato mattina e domenica libera. I carichi dovrebbero essere più leggeri rispetto alla sosta di ottobre, quando il lavoro svolto era sembrato pesare sulle gambe dei viola al ritorno in campo, soprattutto nella trasferta di Genova.

Vanoli vuole sfruttare la pausa, più breve del solito, per migliorare la condizione atletica e dare tempo di recuperare a un gruppo reduce da settimane complicate. Lo scrive la Nazione.