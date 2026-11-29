Da bambini prendevano lo stesso pulmino per andare ad allenarsi con le giovanili della Fiorentina. Oggi Luca Ranieri e Nicolò Zaniolo si ritrovano da avversari in Udinese-Fiorentina.

Entrambi spezzini e classe 1999, si conoscono da quando avevano quattro anni e hanno frequentato insieme anche le scuole medie. L’amicizia è proseguita negli anni e si è rinsaldata nel 2025, quando hanno condiviso alcuni mesi in maglia viola.

Zaniolo, già a segno contro Roma e Bologna, agirà da prima punta. Toccherà proprio a Ranieri, in coppia con Drăgușin, contenerne la fisicità. Il difensore viola conosce bene i punti di forza e i limiti dell’amico di sempre. Lo scrive la Nazione.