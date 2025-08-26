Nazione: “Ranieri, difensore non ideale per Pioli. Non a caso trattato un nome”

La sostituzione di Ranieri ha fatto discutere

Redazione VN 26 agosto - 08:14

La Fiorentina ha iniziato il campionato con un pareggio per 1-1 contro il Cagliari, un risultato che sa di occasione mancata e che ha messo in evidenza più incertezze che conferme. Le difficoltà principali sono arrivate dal reparto difensivo, che ad agosto sembrava già rodato dopo i test con Forest, United e Polissya, ma che alla prima ufficiale ha mostrato ancora limiti strutturali. Emblematica la gestione di capitan Ranieri,sostituito all’intervallo nonostante numeri positivi nei primi 45 minuti, scelta che Pioli ha giustificato come decisione tecnica e che rimette in discussione le gerarchie del reparto.

Le parole dell’allenatore non si limitano al singolo episodio, ma aprono scenari più ampi. Ranieri rischia infatti di non essere il difensore ideale per il calcio che Pioli intende proporre: il tecnico vuole maggiore velocità e capacità di copertura in campo aperto, caratteristiche che mancano agli attuali titolari. Non a caso in estate era stato seguito a lungo Ko Itakura, considerato profilo perfetto per colmare quella lacuna, prima del suo passaggio all’Ajax. Nel frattempo, è arrivata anche la promozione in prima squadra del giovane Kouadio, classe 2006, dotato di fisico e rapidità.

Il pareggio di Cagliari, quindi, non è soltanto un mezzo passo falso all’esordio, ma il segnale di una squadra ancora alla ricerca della propria identità. La difesa resta il reparto più fragile e in evoluzione, con Pioli intenzionato a ridefinirne assetto e interpreti. Saranno le prossime partite, insieme alle mosse di mercato ancora possibili, a chiarire se la Fiorentina saprà colmare queste lacune e trovare finalmente la stabilità necessaria per competere con continuità. Lo scrive la Nazione.