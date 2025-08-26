CorSport: “Caviglia non in linea con le richieste di Pioli. Mandragora? Rinnovo… “

Il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampo della Fiorentina

Redazione VN 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 09:10)

La Fiorentina ha come priorità l’acquisto di un centrocampista entro la chiusura del mercato, fissata per lunedì 1° settembre alle 20. Pioli cerca un giocatore completo, capace di abbinare fisicità e personalità per dare solidità a un reparto che necessita di maggior equilibrio. Tra i nomi valutati resta Hans Nicolussi Caviglia, profilo gradito ma non del tutto in linea con le richieste dell’allenatore. Parallelamente, sul fronte uscite, Alessandro Bianco è ormai vicino a lasciare Firenze, mentre anche Amir Richardson potrebbe partire se dovessero arrivare offerte concrete.

Sul tema rinnovi, la situazione è contrastante. Da un lato quella di Kean sembra vicina a una svolta positiva, dall’altro la trattativa con Mandragora resta bloccata. Il centrocampista, nonostante il gol realizzato di recente, non ha convinto la società a chiudere subito la questione: la sua richiesta di 1,8 milioni di ingaggio è considerata eccessiva, soprattutto in una fase in cui il monte stipendi viola è appesantito da diversi esuberi ancora da piazzare.

Il club ha quindi deciso di rimandare ogni discorso legato ai rinnovi al mese di settembre. In questo momento la priorità resta rafforzare la squadra e sfoltire l’organico, liberandosi di giocatori come Ikoné, Beltran, Barak, Kouame e Infantino, che non rientrano più nei piani principali. Solo una volta sistemate queste questioni, la dirigenza potrà affrontare in maniera più serena il nodo dei prolungamenti contrattuali. Lo scrive il Corriere dello Sport.