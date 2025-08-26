CorFio: “Pioli detta l’identikit per i tre acquisti. Ma prima serve cedere”

Pioli ha chiesto altri tre acquisti

La Fiorentina, dopo aver rinforzato l’attacco, sta lavorando agli ultimi dettagli per completare la rosa. La priorità della dirigenza, guidata dal d.s. Daniele Pradè, è sistemare alcune uscite prima di affondare il colpo sugli acquisti mancanti. Una delle questioni principali riguarda Beltran, che ha già rifiutato Flamengo e Cska e continua a sperare in una chance in Europa, con il Parma interessato. Il club viola non intende però cederlo per meno di 10-12 milioni.

Altri nomi in uscita sono Richardson, Pablo Marì e il giovane Fortini. Su quest’ultimo c’è forte il Torino, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma anche Genoa e Cagliari seguono con attenzione la situazione. Nel caso in cui Fortini dovesse lasciare Firenze, la Fiorentina sarebbe pronta a chiudere per Lamptey del Brighton, valutato intorno ai 5-6 milioni, rinforzo mirato per la fascia.

Più complicata appare invece la ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista. La dirigenza ha già in mente i profili ideali: un difensore rapido, con visione e qualità tecnica, e un centrocampista dinamico e di sostanza. Senza contare poi, il vice Dodò. Tuttavia, prima di finalizzare questi colpi sarà necessario liberare spazio e bilancio attraverso le cessioni, passaggio obbligato che rallenta il completamento del mercato viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.