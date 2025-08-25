La Fiorentina è pronta ad accogliere Roberto Piccoli:oggi l’attaccante sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto quinquennale. L’operazione, da 25 milioni di euro più 2 di bonus, non ha mai corso rischi dopo l’intesa raggiunta mercoledì tra i club, con gli ultimi dettagli limati nei giorni successivi grazie anche agli ottimi rapporti tra la dirigenza viola e l’agente Alessandro Lucci. Un acquisto importante che rafforza l’attacco a disposizione di Pioli.
CorSport: "Prima Fortini, poi Lamptey. Il ghanese ha dato il benestare alla cessione"
Lampety sempre più vicino alla Fiorentina
Sul fronte delle uscite resta in bilico la posizione di Niccolò Fortini, classe 2006, seguito con interesse da Torino ed Empoli, con i granata in vantaggio anche per la volontà del giocatore.
La sua eventuale partenza spianerebbe la strada all’arrivo di Tariq Lamptey dal Brighton,laterale destro del 2000 in scadenza nel 2025, che ha già dato il suo consenso al trasferimento in maglia viola. Un innesto che andrebbe a completare la fascia destra, considerata una priorità dalla società. Lo scrive il Corriere dello Sport.
