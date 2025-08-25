CorSport: “Prima Fortini, poi Lamptey. Il ghanese ha dato il benestare alla cessione”

La Fiorentina è pronta ad accogliere Roberto Piccoli:oggi l’attaccante sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto quinquennale. L’operazione, da 25 milioni di euro più 2 di bonus, non ha mai corso rischi dopo l’intesa raggiunta mercoledì tra i club, con gli ultimi dettagli limati nei giorni successivi grazie anche agli ottimi rapporti tra la dirigenza viola e l’agente Alessandro Lucci. Un acquisto importante che rafforza l’attacco a disposizione di Pioli.