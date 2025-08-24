DS Cagliari: “Addio Piccoli? Capisco i tifosi, ma voleva giocare l’Europa”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato prima di Cagliari-Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:
Piccoli e Zortea? I dibattiti è giusto che i tifosi lo fanno, come è giusto criticare se c'è da criticare. Ma una società come Cagliari, che vive di plusvalenze, ha accettato due richieste importanti. Non è facile tenere i giocatori, che chiedono di andare a giocare in squadre più importanti che fanno le coppe. Entrate? Noi siamo sempre d'accordo con Pisacane, c'è un unione di intenti. Cercheremo di accontentare la società prima di tutto. Uno lo abbiamo preso che è Palestra, nella prossima settimana vedremo cosa fare. Già abbiamo rimpiazzato Zortea, poi vediamo.
