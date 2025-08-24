Ci siamo quasi: Roberto Piccoli è atteso entro i primi giorni della settimana a Firenze per sostenere le visite mediche di rito con la Fiorentina. L'attaccante si aggregherà al gruppo di Pioli così da assistere alla sfida di giovedì sera contro il Polissya, che però non potrà giocare in quanto non fa parte della lista viola già comunicata alla Uefa. Per il classe 2001 nato a Bergamo è pronto un contratto di cinque anni. Il Cagliari incasserà 25 milioni di euro più 2 di bonus e manterrà il 10%sulla futura rivendita del calciatore. Mancano solo gli ultimi dettagli.
Ma cosa fa Fortini?
CorSport: “Fiorentina pronta a chiudere per Lamptey” Ma cosa fa Fortini?
La Fiorentina ha scelto il suo vice Dodò
Nel frattempo la società lavora sulla fascia destra. Il club deciderà se far uscire Niccolò Fortini, nel caso solo in prestito secco o comunque con un controriscatto.Su di lui ci sono forti il Torino e l'Empoli (il giocatore preferirebbe i granata), ma occhio anche a Genoa e Cagliari. Se l’ex Juve Stabia dovesse partire, i dirigenti viola sarebbero già pronti a chiudere Tariq Lamptey del Brighton, ventiquattrenne molto simile a Dodò per caratteristiche e fisionomia. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2026. L'operazione con gli inglesi è ben avviata. Lo scrive il Corriere dello Sport.
