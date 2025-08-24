CorSport: “Fiorentina pronta a chiudere per Lamptey” Ma cosa fa Fortini?

Nel frattempo la società lavora sulla fascia destra. Il club deciderà se far uscire Niccolò Fortini, nel caso solo in prestito secco o comunque con un controriscatto.Su di lui ci sono forti il Torino e l'Empoli (il giocatore preferirebbe i granata), ma occhio anche a Genoa e Cagliari. Se l’ex Juve Stabia dovesse partire, i dirigenti viola sarebbero già pronti a chiudere Tariq Lamptey del Brighton, ventiquattrenne molto simile a Dodò per caratteristiche e fisionomia. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2026. L'operazione con gli inglesi è ben avviata. Lo scrive il Corriere dello Sport.