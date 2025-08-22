Vi proponiamo un estratto dell'articolo del Corriere Fiorentino su Roberto Piccoli.Il futuro attaccante della Fiorentina arriverà a breve a Firenze per visite e firma sul contratto. Intanto, ci sono alcuni retroscena sull'ex Atalanta:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio rivela: “Ecco cosa pensa Piccoli di Kean. E Gattuso si è già fatto sentire”
Corriere Fiorentino
CorFio rivela: “Ecco cosa pensa Piccoli di Kean. E Gattuso si è già fatto sentire”
Il Corriere Fiorentino si sofferma su Roberto Piccoli
Il motivo è semplice: avendo scelto di giocare con due punte, Pioli aveva bisogno di un altro titolare. Non un vice Kean insomma, ma uno che si alterni con lui o (soprattutto) con Dzeko. Per questo Lucci, colpito da come Moise (altro suo assistito, per cui per altro, parola del d.g. viola Ferrari «siamo ai dettagli» nella questione rinnovo) avesse trovato in Firenze l’ambiente ideale per esplodere, ha spinto in questa direzione. E così, dopo una «battaglia» col Cagliari che non è mai sceso dai 30 milioni di valutazione, si è arrivati a dama. Un’operazione da record (27 milioni bonus compresi più il 10% sull’eventuale rivendita) con le società e l’agente (al Viola Park assieme a Pradè) che mercoledì hanno lavorato fin quasi all’alba per chiudere. E poi la telefonata a Pioli, la felicità del ragazzo e, tra oggi e domani, visite mediche e firma. E chissà, magari farà in tempo ad essere in panchina, domenica. Uno scherzo del destino visto che, ad attenderlo, ci sarebbe proprio il Cagliari. Di certo c’è che Piccoli non vede l’ora di vestirsi di viola. Perché ha sempre avuto Batistuta come idolo, perché considera Kean l’attaccante più forte della serie A e perché, adesso, vuol raggiungerlo anche in azzurro. Del resto il neo c.t. Gattuso gli ha già parlato, e gli ha assicurato di tenerlo (seriamente) in considerazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA