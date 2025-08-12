VN – Nuovi contatti tra Fiorentina e Venezia per Nicolussi Caviglia: il punto

Potenzialmente, considerando il fresco precedente Idzes, valutato 10 milioni e poi ceduto al Sassuolo a 8 più bonus, anche per Nicolussi Caviglia si potrebbe seguire la stessa strada da un punto di vista economico.
Nuovi contatti tra Fiorentina e Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. Sul centrocampista classe 2000, cresciuto nel vivaio della Juventus, ci sono anche altre squadre interessate, il club viola resta vigile.
Il Venezia valuta il cartellino di Nicolussi Caviglia intorno ai 10 milioni di euro, anche a causa di una percentuale sulla futura rivendita da riconoscere alla Juventus.
