Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Nuovi contatti tra Fiorentina e Venezia per Nicolussi Caviglia: il punto

esclusive

VN – Nuovi contatti tra Fiorentina e Venezia per Nicolussi Caviglia: il punto

VN – Nuovi contatti tra Fiorentina e Venezia per Nicolussi Caviglia: il punto - immagine 1
Occhio al fresco precedente Idzes per un possibile finale della trattativa
Nicolò Schira

Nuovi contatti tra Fiorentina e Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. Sul centrocampista classe 2000, cresciuto nel vivaio della Juventus, ci sono anche altre squadre interessate, il club viola resta vigile.

Il Venezia valuta il cartellino di Nicolussi Caviglia intorno ai 10 milioni di euro, anche a causa di una percentuale sulla futura rivendita da riconoscere alla Juventus.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Potenzialmente, considerando il fresco precedente Idzes, valutato 10 milioni e poi ceduto al Sassuolo a 8 più bonus, anche per Nicolussi Caviglia si potrebbe seguire la stessa strada da un punto di vista economico.

Leggi i
commenti
Esclusive: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA