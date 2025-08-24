Un'opaca Fiorentina ha chiuso un brutto primo tempo a Cagliari. Serviva qualcosa di diverso nella ripresa e Stefano Pioli ha optato per due cambi. Il primo Mandragora per Ndour, mentre il secondo ha fatto più "rumore". Infatti, l'ex Milan ha richiamato in panchina Ranieri per far entrare Viti.
Pioli richiama Ranieri in panchina al 45′: il motivo della sostituzione
Pioli richiama Ranieri in panchina al 45′: il motivo della sostituzione
Ranieri in panchina a fine primo tempo
Scelta "particolare" visto che Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, raramente non finisce la gara in campo se non per problemi fisici. Non è questo il caso, visto che la decisione di Pioli p di natura tattica.
