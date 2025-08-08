Fiorentina beffata, niente Itakura: ufficiale il suo passaggio in Olanda

Ko Itakura ha scelto l'Ajax . Niente Fiorentina, dunque, per il difensore centrale giapponese, ormai ufficializzato dalla squadra olandese sui propri canali social. L’operazione, come scrive il De Telegraaf, è stata chiusa per circa 11 milioni di euro , con il calciatore che ha firmato un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione.

Fiorentina beffata

Nonostante l’interesse concreto di diversi club europei, su tutti Fiorentina, Eintracht Francoforte e Feyenoord, la squadra olandese ha dimostrato determinazione, riuscendo a convincere il giocatore con un progetto tecnico chiaro e competitivo. Proprio la Viola aveva provato il sorpasso negli ultimi giorni, ma il calciatore è sempre stato orientato a vestire la maglia dell’Ajax.