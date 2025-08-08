Viola News
Fiorentina beffata, niente Itakura: ufficiale il suo passaggio in Olanda

Itakura
Ko Itakura lascia il Borussia Mönchengladbach: ufficiale il suo passaggio in Olanda. Fiorentina beffata, decisiva la decisione del giocatore
Redazione VN

Ko Itakura ha scelto l'Ajax. Niente Fiorentina, dunque, per il difensore centrale giapponese, ormai ufficializzato dalla squadra olandese sui propri canali social. L’operazione, come scrive il De Telegraaf, è stata chiusa per circa 11 milioni di euro, con il calciatore che ha firmato un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione.

Fiorentina beffata

—  

Nonostante l’interesse concreto di diversi club europei, su tutti Fiorentina, Eintracht Francoforte e Feyenoord, la squadra olandese ha dimostrato determinazione, riuscendo a convincere il giocatore con un progetto tecnico chiaro e competitivo. Proprio la Viola aveva provato il sorpasso negli ultimi giorni, ma il calciatore è sempre stato orientato a vestire la maglia dell’Ajax.

