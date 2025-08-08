Ko Itakura ha scelto l'Ajax. Niente Fiorentina, dunque, per il difensore centrale giapponese, ormai ufficializzato dalla squadra olandese sui propri canali social. L’operazione, come scrive il De Telegraaf, è stata chiusa per circa 11 milioni di euro, con il calciatore che ha firmato un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Fiorentina beffata, niente Itakura: ufficiale il suo passaggio in Olanda
calciomercato
Fiorentina beffata, niente Itakura: ufficiale il suo passaggio in Olanda
Ko Itakura lascia il Borussia Mönchengladbach: ufficiale il suo passaggio in Olanda. Fiorentina beffata, decisiva la decisione del giocatore
Fiorentina beffata—
Nonostante l’interesse concreto di diversi club europei, su tutti Fiorentina, Eintracht Francoforte e Feyenoord, la squadra olandese ha dimostrato determinazione, riuscendo a convincere il giocatore con un progetto tecnico chiaro e competitivo. Proprio la Viola aveva provato il sorpasso negli ultimi giorni, ma il calciatore è sempre stato orientato a vestire la maglia dell’Ajax.
© RIPRODUZIONE RISERVATA