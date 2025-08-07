La Fiorentina non sembra essere intenzionata ad ulteriore modifiche nel reparto difensivo. Ma qualora ci dovesse essere una partenza il club viola dovrà correre ai ripari e trovare un altro rinforzo.
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fiorentina, occhi su Itakura per la difesa. Ma l’Ajax è in vantaggio”
Spunta un nome per la difesa
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi circolati nelle ultime ore c'è quello del giapponese Kō Itakura, classe '97, in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Per lui però si è già fatto avanti l'Ajax che è disposto a soddisfare la richiesta del club tedesco di 12 milioni.
