Pioli su Ranieri: “Non mi sembrava brillante. Le gerarchie nel calcio cambiano”

Stefano Pioli, in conferenza stampa,si è soffermato su Luca Ranieri e sulla sua sostituzione. Ecco le sue parole:
Ho tolto Ranieri perché non mi sembrava brillante e non aveva sfruttato alcune situazioni in fase di possesso palla. Ho fatto delle scelte anche in vista di giovedì. Non voglio tanti giocatori ma tanti titolari, chi entra deve cercare di fare meglio. Le gerarchie nel calcio cambiano, grazie alle prestazioni dei giocatori
