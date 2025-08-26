Gazzetta sul cambio di Ranieri: “A Pioli non è piaciuta una cosa in particolare”

La Gazzetta dello Sport torna a parlare della sfida contro il Cagliari. Se un allenatore esperto come Stefano Pioli, nel corso della prima partita di campionato, sostituisce all'intervallo un centrale difensivo, che è pure il capitano, Luca Ranieri, e dopo 17' della ripresa anche un altro centrale, Pietro Comuzzo, vuol dire che qualcosa non va.

A Cagliari Pioli lo ha spiegato subito dopo la fine della partita:«Il cambio di Ranieri è una scelta tecnica». Servito chi aveva pensato a un leggero infortunio. Al tecnico di Parma non sono piaciute alcune letture del guerriero viola, così come non gli è piaciuta tutta l'interpretazione data a sinistra.