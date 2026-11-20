C’è una statistica che evidenzia una delle principali difficoltà della Fiorentina in questo avvio di campionato: la differenza di rendimento tra primo e secondo tempo. Come scrive La Nazione, considerando soltanto i primi 45 minuti delle prime undici giornate, i viola occuperebbero il penultimo posto in classifica con appena 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte. Un quadro decisamente diverso emerge analizzando le riprese: in questo caso la squadra salirebbe al decimo posto con 16 punti, alla pari con Napoli e Bologna e a poca distanza da Juventus e Milan.

Anche la distribuzione delle reti conferma questa tendenza. Dei 17 gol realizzati in campionato, 12 sono arrivati nella seconda frazione di gioco, cinque dei quali nei primi quindici minuti dopo l’intervallo. In questa fascia rientrano anche le tre marcature consecutive di Njie, arrivate tra il 50' e il 54'. Sul piano difensivo, invece, la situazione cambia poco: sono 12 le reti subite nei primi tempi e 13 nelle riprese. Il problema della Fiorentina sembra quindi riguardare soprattutto l'approccio alle partite.