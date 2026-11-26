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Il ritiro della Fiorentina al Viola Park comincia oggi in tarda mattinata, dopo 24 ore di riposo. La squadra si ritroverà per il raduno e il pranzo obbligatorio, poi nel pomeriggio Vanoli dirigerà il primo allenamento in vista della trasferta di Udine. Il ritiro durerà almeno fino a domenica e potrebbe proseguire se il risultato o la prestazione contro l’Udinese fossero giudicati insufficienti.

Già oggi è previsto un nuovo confronto dopo il faccia a faccia negli spogliatoi del Brianteo, rimasto nei limiti di un chiarimento schietto. Il gruppo ha compreso le parole di Vanoli e del capitano De Gea e ha accettato la decisione di andare in ritiro. Sul campo, il tecnico partirà dal 4-3-3, su cui lavorerà fin dalla prima seduta per mettere a punto i correttivi da proporre domenica.

A centrocampo l’attenzione sarà soprattutto su Arthur Atta, tornato tra i convocati a Monza dopo due mesi di stop. Vanoli ne valuterà i progressi in allenamento per capire quanto minutaggio potrà concedergli. Il centrocampista potrebbe così ritrovare i primi minuti in una gara ufficiale proprio contro l’Udinese, la sua ex squadra. Lo scrive la Nazione.