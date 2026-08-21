Non si arresta la trattativa con il Bayer Leverkusen per Poku, con la Fiorentina che pensa a due opzioni

Redazione VN
Fabio Paratici

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La Fiorentina resta fortemente interessata a Ernest Poku, esterno in forza al Bayer Leverkusen. Procede - scrive La Nazione - la trattativa con i tedeschi per il classe 2004, con l'idea di tenere vivi due binari.

Due strade possibili

Paratici potrebbe arrivare al giocatore a titolo definitivo (servono 20 milioni) oppure con l'opzione prestito con diritto di riscatto. Entrambe le strade sono al momento vive, pur con situazioni differenti, ma secondo il quotidiano si respira un certo ottimismo nella buona riuscita dell'operazione.
Poku

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