Nikola Krstovic arriva al Franchi in grande forma: sei gol nelle prime otto giornate, cinque dei quali segnati a ottobre, con tre partite consecutive a segno e due doppiette contro Venezia e Frosinone. Il montenegrino è il principale riferimento offensivo dell’Atalanta di Sarri, pericoloso sia negli attacchi alla profondità sia dentro l’area di rigore.

A limitarlo dovrà essere soprattutto Radu Dragusin, chiamato a guidare la difesa viola dopo l’infortunio di Pongracic e il mancato recupero di Ranieri. Il rumeno formerà una coppia centrale inedita con Viery affrontando subito un avversario particolarmente insidioso.

Saranno decisive l’attenzione nelle marcature preventive e la capacità di controllare gli spazi alle spalle dei centrali, dove Krstovic proverà a inserirsi. Un duello fisico e tattico che metterà immediatamente alla prova l’intesa e la solidità della nuova coppia difensiva della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.