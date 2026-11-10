La prova da titolare contro la Juventus ha confermato le qualità di Oulai, ma il posto in mediana resta in discussione. Il ballottaggio con Fagioli è destinato ad accompagnare la stagione viola e Vanoli potrà alternare i due centrocampisti a seconda delle partite.

Per Inao la prossima sfida è soprattutto mentale. Ci saranno gare in cui partirà dalla panchina e altre in cui avrà a disposizione soltanto pochi minuti. Anche la capacità di accettare queste scelte e farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa farà parte del suo percorso di crescita.

In questo passaggio conta anche il ruolo di chi gli sta vicino. L’articolo mette in guardia dal rischio che una panchina alimenti voci di mercato dettate dalla voglia di rivalsa. Spetterà allo stesso Oulai, se necessario, ribadire a chi lo consiglia che la concorrenza con Fagioli fa parte del suo percorso alla Fiorentina. Lo scrive la Nazione.