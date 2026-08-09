La possibile cessione di Nicolò Fagioli preoccupa i tifosi della Fiorentina, che considerano il centrocampista uno dei protagonisti della risalita della scorsa stagione. Il suo valore non è in discussione nemmeno all'interno della società e Fabio Paratici lo conosce molto bene dai tempi della Juventus. Durante l'estate, infatti, Fagioli era stato immaginato come regista di un centrocampo completato da Oulai e Atta.

Gli equilibri, però, potrebbero cambiare. Oulai sembra trovarsi maggiormente a proprio agio davanti alla difesa, mentre la Fiorentina continua a lavorare per Kristian Thorstvedt, considerato una mezzala particolarmente adatta al calcio di Fabio Grosso. Il progetto potrebbe quindi prevedere Oulai in regia, Thorstvedt a destra e Atta a sinistra, con Mandragora, Ndour e Brescianini come ulteriori alternative. Uno scenario che rischierebbe di ridurre lo spazio per Fagioli.

C'è poi una questione economica. La Fiorentina aveva probabilmente previsto di ottenere una plusvalenza importante dalla possibile partenza di Kean, scenario che non si è concretizzato. Per questo potrebbero essere valutate altre cessioni e su Fagioli si starebbero muovendo alcuni club inglesi. Per convincere la società viola servirebbe comunque un'offerta di almeno 30 milioni di euro. Nessun giocatore è stato dichiarato incedibile: saranno quindi le eventuali proposte a determinare le prossime mosse del club. Lo scrive la Nazione.