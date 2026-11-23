La Fiorentina riparte da Monza, stasera alle 20.45 all’U-Power Stadium, con l’obiettivo di dare seguito al 4-2 sul campo del Sassuolo e al pareggio contro la Juventus. Entrambe le vittorie in campionato sono arrivate lontano dal Franchi e un altro successo esterno permetterebbe ai viola di staccare una diretta concorrente e allontanarsi dalla zona rossa. Il Monza arriva da quattro sconfitte consecutive, che hanno messo in bilico la panchina di Ivan Juric, ma ha conquistato tutti i suoi punti in casa. La partita sarà trasmessa su DAZN e Sky Sport.

Vanoli ha messo in guardia i suoi sulle caratteristiche dei brianzoli, ai vertici della Serie A per dati atletici e abituati a pressare, cercare il duello individuale e ripartire appena recuperano il pallone. «Sono una squadra verticale, che gioca uomo su uomo. Dovremo essere bravi a tenere la palla il meno possibile e attaccare gli spazi», ha spiegato il tecnico viola. Serviranno una circolazione rapida e precisione nella costruzione dal basso per superare la pressione e attaccare alle spalle del centrocampo avversario, evitando di perdere palloni nella propria metà campo.

Sul piano tattico, il 4-2-3-1 della Fiorentina si confronterà con l’aggressivo 3-4-2-1 di Juric. L’approccio sarà determinante, così come la solidità difensiva, un aspetto su cui Vanoli ha riconosciuto che la squadra deve ancora migliorare. Contro un avversario che cerca subito la profondità, ai viola serviranno lucidità tecnica, attenzione e concretezza anche nei momenti in cui saranno costretti a soffrire. Lo scrive la Nazione.