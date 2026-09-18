La nuova Fiorentina di Paolo Vanoli è ancora un puzzle a cui mancano alcuni pezzi, soprattutto in difesa. Se in attacco iniziano a intravedersi idee e personalità, è nella fase difensiva che la squadra deve compiere il salto di qualità più importante. Il passaggio alla difesa a tre, almeno per il momento, resta lontano e il problema non è tanto il modulo quanto le letture. Nelle transizioni e sulle seconde palle emergono ancora ritardi nelle marcature e negli inserimenti avversari. Come riporta La Nazione, Vanoli dovrà quindi lavorare sulla sincronizzazione dei movimenti, trovando il giusto equilibrio tra un calcio propositivo e una maggiore solidità. Domenica al Franchi arriva il Napoli, un avversario che alzerà ulteriormente il livello del test. Per limitarne la qualità serviranno maggiore attenzione, densità e aggressività. Per la Fiorentina, trovare l’equilibrio sarà fondamentale per valorizzare al meglio il talento a disposizione.

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