Nazione: “Per Koleosho si aspetta il suo sì. Affare pronto ad essere chiuso”

Fabio Paratici vuole accelerare il mercato della sua Fiorentina. Luca Koleosho è un nome sul taccuino del dirigente viola da mesi. La trattativa è ben avviata, come scrive La Nazione. Mancherebbe solamente il si dell'ex Paris Fc. L'intesa con il Burnley c'è, sulla base di 10 milioni più bonus . La formula potrebbe essere un titolo definitivo, mascherato da prestito con obbligo di riscatto.

Paratici e Goretti hanno un buon vantaggio sulle concorrenti. Merito anche di Ndour e Comuzzo, suoi compagni in under 21, e nella breve esperienza maturata in Nazionale maggiore. I due stanno facendo da sponsor per il ragazzo, che nel caso, firmerebbe un contratto di 5 anni.