Fabio Paratici vuole accelerare il mercato della sua Fiorentina. Luca Koleosho è un nome sul taccuino del dirigente viola da mesi. La trattativa è ben avviata, come scrive La Nazione. Mancherebbe solamente il si dell'ex Paris Fc. L'intesa con il Burnley c'è, sulla base di 10 milioni più bonus. La formula potrebbe essere un titolo definitivo, mascherato da prestito con obbligo di riscatto.
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Nazione: “Per Koleosho si aspetta il suo sì. Affare pronto ad essere chiuso”
Luca Koleosho potrebbe arrivare alla Fiorentina. Paratici vuole con forza l'ala del Burnley
Paratici e Goretti hanno un buon vantaggio sulle concorrenti. Merito anche di Ndour e Comuzzo, suoi compagni in under 21, e nella breve esperienza maturata in Nazionale maggiore. I due stanno facendo da sponsor per il ragazzo, che nel caso, firmerebbe un contratto di 5 anni.
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