VIDEO - Gasperini non se lo spiega: "Abbiamo poca personalità"

Vanoli dovrà continuare a dosare anche l’impiego di Gonçalves. La sosta ha permesso al portoghese di migliorare la propria condizione, ma al momento il suo minutaggio resta limitato e difficilmente potrà andare oltre una frazione di gioco. Considerando anche il calendario particolarmente impegnativo che attende la Fiorentina, forzare il suo utilizzo sarebbe un rischio: per questo contro il Como dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

Nessun passo avanti, invece, per Arthur Atta. Il francese continua a lavorare a parte a causa del sovraccarico funzionale all’addome e non è ancora pronto per rientrare stabilmente in gruppo. Restano dunque incerti i tempi di recupero. Buone notizie infine da Mastantuono, regolarmente a disposizione. L’argentino si è allenato insieme ai compagni utilizzando un tutore alla mano operata dopo il problema al quarto metacarpo rimediato nella gara di Genova. Lo riporta La Nazione