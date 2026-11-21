Mateo Pellegrino cerca il terzo gol consecutivo nella sfida di lunedì sera tra Monza e Fiorentina, dove incrocerà il capocannoniere della Serie A, Gustavo Varela. Il portoghese, cresciuto nel Benfica, ha segnato nove reti in dieci presenze, una ogni 94 minuti, e ha già superato il record di Andrea Colpani, autore di otto gol in una singola stagione di Serie A con il Monza. Varela ha firmato più della metà delle 17 reti della squadra di Juric, con due rigori e tre gol di testa. Il suo rendimento gli è valso la prima convocazione con la nazionale maggiore portoghese, con cui deve ancora esordire.

Anche la Fiorentina ha segnato 17 gol, distribuiti in modo più uniforme. Pellegrino e Mastantuono guidano la classifica dei marcatori viola con quattro reti a testa, seguiti da Njie. L’ex Parma segna ogni 200 minuti circa e ha realizzato quattro gol a fronte di 1,99 expected goals. Le reti contro Sassuolo e Juventus gli hanno restituito fiducia dopo un avvio altalenante, in cui ha spesso contribuito alla manovra lontano dalla porta.

La crescita di Mastantuono e Njie, entrambi capaci di saltare l’uomo, può garantire a Pellegrino più palloni giocabili in area, così come il progressivo recupero di Atta. A 25 anni, l’argentino ha margini per puntare alla doppia cifra, il contributo di cui Vanoli ha bisogno dal suo centravanti. Lunedì la Fiorentina dovrà limitare Varela soprattutto in area e mettere Pellegrino nelle condizioni di colpire per fare un passo avanti in classifica. Lo scrive la Nazione.