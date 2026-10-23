La sfida con l’Inter avrà un significato speciale per Mateo Pellegrino, che nel 2010, a nove anni, giocò per alcuni mesi nei Pulcini nerazzurri. Suo padre Mauricio, ex difensore di Barcellona, Valencia e Liverpool, faceva parte dello staff di Rafa Benitez, arrivato dopo il Triplete di Mourinho. L’esperienza terminò con l’addio del tecnico e del padre, prima del ritorno in Argentina e del successivo percorso nel vivaio del Vélez Sarsfield.

Domenica Pellegrino ritroverà l’Inter da avversario, con il compito di guidare l’attacco della Fiorentina e contribuire a interrompere il momento difficile. Vanoli gli confermerà la fiducia, senza un attuale ballottaggio con Beto, ma servirà un sostegno maggiore dai compagni: nelle ultime uscite è rimasto spesso isolato e contro il Como, pur disputando tutta la partita, ha effettuato un solo tiro in porta.

Il suo bilancio è di tre gol in otto presenze ufficiali, con una media di una rete ogni 183 minuti. L’ultimo centro in Serie A risale alla vittoria di Venezia dell’11 settembre, poi il digiuno ha pesato anche sull’attacco viola. A San Siro dovrà incidere non soltanto in zona gol, ma anche aiutando la squadra a risalire, proteggendo il pallone e accompagnando le ripartenze. Lo scrive la Nazione.